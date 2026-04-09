Sant Kabir Nagar News: कलक्ट्रेट में एसडीएम कक्षों का हुआ उद्घाटन
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 03:00 AM IST
Updated Sun, 04 Oct 2026 03:00 AM IST
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संतकबीरनगर। कलक्ट्रेट परिसर में नवनिर्मित उप जिलाधिकारियों (एसडीएम) के आधुनिक कार्यालय कक्षों का उद्घाटन जिलाधिकारी आलोक कुमार द्वारा विधिवत पूजन-अर्चना के साथ उद्घाटन किया गया।
डीएम आलोक कुमार ने नए कक्षों का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बेहतर कार्य वातावरण और आधुनिक सुविधाओं से प्रशासनिक कार्यों की गुणवत्ता, गति और पारदर्शिता में उल्लेखनीय सुधार होगा। इससे आम जनता को त्वरित और बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी।
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), सभी एसडीएम, लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता तथा कलेक्ट्रेट के पटल सहायकगण उपस्थित रहे।
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डीएम आलोक कुमार ने नए कक्षों का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बेहतर कार्य वातावरण और आधुनिक सुविधाओं से प्रशासनिक कार्यों की गुणवत्ता, गति और पारदर्शिता में उल्लेखनीय सुधार होगा। इससे आम जनता को त्वरित और बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी।
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इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), सभी एसडीएम, लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता तथा कलेक्ट्रेट के पटल सहायकगण उपस्थित रहे।
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