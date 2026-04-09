फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   SDM chambers inaugurated in the Collectorate

Sant Kabir Nagar News: कलक्ट्रेट में एसडीएम कक्षों का हुआ उद्घाटन

Sun, 04 Oct 2026 03:00 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 03:00 AM IST
विज्ञापन
SDM chambers inaugurated in the Collectorate
संतकबीरनगर। कलक्ट्रेट परिसर में नवनिर्मित उप जिलाधिकारियों (एसडीएम) के आधुनिक कार्यालय कक्षों का उद्घाटन जिलाधिकारी आलोक कुमार द्वारा विधिवत पूजन-अर्चना के साथ उद्घाटन किया गया।
विज्ञापन

डीएम आलोक कुमार ने नए कक्षों का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बेहतर कार्य वातावरण और आधुनिक सुविधाओं से प्रशासनिक कार्यों की गुणवत्ता, गति और पारदर्शिता में उल्लेखनीय सुधार होगा। इससे आम जनता को त्वरित और बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी।
विज्ञापन

इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), सभी एसडीएम, लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता तथा कलेक्ट्रेट के पटल सहायकगण उपस्थित रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed