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हालांकि, ये बसें वापस आ चुकी हैं लेकिन अयोध्या भेजी गई बसों के कारण स्थानीय और लंबी दूरी के मार्गों पर यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं और उन्हें बसों का इंतजार करना पड़ रहा है।सिद्धार्थनगर रोडवेज डिपो के बेड़े में कुल 63 बसें हैं। इनका संचालन दिल्ली, लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर सहित विभिन्न मार्गों पर किया जाता है। दो दिन पहले 20 बसें अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा के लिए भेजी गईं। वहीं, गोरखपुर में आयोजित कार्यक्रम में बच्चों को ले जाने के लिए महराजगंज से 34 बसें एक दिन के लिए लगाई गई थीं। ये बसें कार्यक्रम के बाद वापस लौट आईं।अयोध्या भेजी गई बसों के कारण नियमित संचालन के लिए उपलब्ध बसों की संख्या कम हुई है।