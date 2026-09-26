Siddharthnagar News: बढ़नी से अमृतसर पूजा स्पेशल ट्रेन से बढ़ेगी रेल कनेक्टिविटी

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ट्रेन के संचालन से बढ़नी और आसपास के यात्रियों को उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों के साथ पंजाब तक आवागमन का अतिरिक्त विकल्प मिलेगा। ट्रेन तुलसीपुर, बलरामपुर, गोंडा, सीतापुर, बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर, अंबाला कैंट और जालंधर सिटी सहित प्रमुख स्टेशनों पर ठहरेगी।वापसी में अमृतसर से बढ़नी आएगी ट्रेनवापसी में ट्रेन संख्या 05006 अमृतसर-बढ़नी फेस्टिवल स्पेशल प्रत्येक बृहस्पतिवार को अमृतसर जंक्शन से दोपहर 12:45 बजे रवाना होगी और अगले दिन सुबह करीब 8:15 बजे बढ़नी पहुंचेगी। वापसी में भी जालंधर सिटी, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, सीतापुर, गोंडा, बलरामपुर और तुलसीपुर समेत प्रमुख स्टेशनों पर ठहराव रहेगा।बढ़नी रेलवे स्टेशन भारत-नेपाल सीमा के निकट होने के कारण इस सेवा का लाभ बढ़नी, शोहरतगढ़, डुमरियागंज और आसपास के सीमावर्ती क्षेत्र के यात्रियों के साथ नेपाल के सीमावर्ती इलाकों से आने वाले यात्रियों को भी मिल सकता है। अमृतसर, जालंधर और पंजाब के अन्य शहरों में रोजगार, कारोबार, शिक्षा और रिश्तेदारी के सिलसिले में आने-जाने वाले लोगों को इससे अतिरिक्त रेल विकल्प मिलेगा। अमृतसर स्थित श्री हरमंदिर साहिब सहित अन्य धार्मिक स्थलों की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को भी सुविधा हो सकती है।