फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Siddharthnagar News ›   Priest arrested for allegedly committing an obscene act with a six-year-old girl.

Siddharthnagar News: छह साल की बच्ची से अश्लील हरकत के आरोप में पुजारी गिरफ्तार

Sun, 04 Oct 2026 11:44 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 11:44 PM IST
विज्ञापन
Priest arrested for allegedly committing an obscene act with a six-year-old girl.
बांसी। कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में छह वर्षीय बालिका से छेड़खानी का मामला सामने आया है। गांव के बाहर स्थित शिव मंदिर के 55 वर्षीय पुजारी पर बालिका को बहला-फुसलाकर मंदिर परिसर में ले जाने और अश्लील हरकत करने का आरोप है। शिकायत मिलने पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया।
विज्ञापन

परिजनों के अनुसार शनिवार की घटना है, बच्ची ने रविवार को जानकारी दी उन्होंने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी जुटाई। प्रार्थना पत्र के आधार पर महराजगंज जिले के पनियरा थाना क्षेत्र के भवानीपुर निवासी आरोपी दूधनाथ चौबे के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया।
विज्ञापन

कोतवाल महेंद्र प्रताप चतुर्वेदी ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था। पूछताछ के बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed