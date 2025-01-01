फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Siddharthnagar News ›   Prices of green vegetables double; kitchen budget disrupted.

Siddharthnagar News: हरी सब्जियों के दाम दोगुने, रसोई का बजट बिगड़ा

Mon, 05 Oct 2026 12:18 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 12:18 AM IST
विज्ञापन
Prices of green vegetables double; kitchen budget disrupted.
डुमरियागंज खीरा मंडी चौराहे पर सजी हरी सब्जी की दुकान। संवाद
शाहपुर। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश और इसके बाद आई बाढ़ से किसानों की हरी सब्जियों की फसल को भारी नुकसान हुआ है। इसका असर अब सब्जियों के बाजार भाव पर दिखने लगा है। नवीन मंडी समिति सहियापुर में स्थानीय किसानों से सब्जियों की आवक कम होने के कारण एक सप्ताह में कई सब्जियों के दाम करीब दोगुने हो गए हैं। टमाटर, भिंडी, परवल, बोड़ा और तरोई समेत अन्य सब्जियों के भाव में 10 से 60 रुपये प्रति किलो तक का उछाल आया है।
विज्ञापन

एक सप्ताह पहले बोड़ा, भिंडी, तरोई, नेनुआ और बैंगन 20 से 30 रुपये किलो तक बिक रहे थे। अब इनके दाम 40 से 80 रुपये किलो तक पहुंच गए हैं। वहीं, परवल 100 से 120 रुपये और शिमला मिर्च 150 से 160 रुपये किलो तक बिक रही है।
विज्ञापन

थोक सब्जी विक्रेता विनोद यादव ने बताया कि मंडी में स्थानीय किसानों की सब्जियों की आवक काफी कम हो गई है। इसी वजह से सामान्य दिनों की तुलना में हरी सब्जियों के भाव में तेजी आई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

किसान सुदामा प्रसाद यादव ने बताया कि एक सप्ताह पहले तेज हवाओं के साथ हुई बारिश में कई किसानों की सब्जियों की फसल गिरकर खराब हो गई थी। बची हुई फसल भी बाढ़ के पानी में बर्बाद हो गई। इससे मंडी में स्थानीय सब्जियों की आवक प्रभावित हुई है।

फुटकर सब्जी विक्रेता मुस्तफा अहमद ने बताया कि बारिश और बाढ़ से पहले मंडी में किसानों की सब्जियों की आवक अधिक थी। अब किसानों की संख्या कम हो गई है। बाहर से आने वाली सब्जियां भी महंगी हो गई हैं। मंडी से महंगी सब्जियां खरीदनी पड़ रही हैं, इसलिए फुटकर में भी दाम बढ़ाना पड़ रहा है।
-------
स्थानीय बाजार में सब्जियों के भाव
सब्जी
एक सप्ताह पहले
अब
गोभी
70
100-110
परवल
60
100-120
शिमला मिर्च 100 150-160
भिंडी
20
50-60
करैला
30
60-70
तरोई
20
70-80
कुदरू
20
40-50
बोड़ा 30
50-60
प्याज
40
50-60
घुइयां
40
60-65
टमाटर
30
45-50
नोट : सभी भाव रुपये प्रति किलो के हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed