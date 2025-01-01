Siddharthnagar News: हरी सब्जियों के दाम दोगुने, रसोई का बजट बिगड़ा

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एक सप्ताह पहले बोड़ा, भिंडी, तरोई, नेनुआ और बैंगन 20 से 30 रुपये किलो तक बिक रहे थे। अब इनके दाम 40 से 80 रुपये किलो तक पहुंच गए हैं। वहीं, परवल 100 से 120 रुपये और शिमला मिर्च 150 से 160 रुपये किलो तक बिक रही है।थोक सब्जी विक्रेता विनोद यादव ने बताया कि मंडी में स्थानीय किसानों की सब्जियों की आवक काफी कम हो गई है। इसी वजह से सामान्य दिनों की तुलना में हरी सब्जियों के भाव में तेजी आई है।किसान सुदामा प्रसाद यादव ने बताया कि एक सप्ताह पहले तेज हवाओं के साथ हुई बारिश में कई किसानों की सब्जियों की फसल गिरकर खराब हो गई थी। बची हुई फसल भी बाढ़ के पानी में बर्बाद हो गई। इससे मंडी में स्थानीय सब्जियों की आवक प्रभावित हुई है।फुटकर सब्जी विक्रेता मुस्तफा अहमद ने बताया कि बारिश और बाढ़ से पहले मंडी में किसानों की सब्जियों की आवक अधिक थी। अब किसानों की संख्या कम हो गई है। बाहर से आने वाली सब्जियां भी महंगी हो गई हैं। मंडी से महंगी सब्जियां खरीदनी पड़ रही हैं, इसलिए फुटकर में भी दाम बढ़ाना पड़ रहा है।स्थानीय बाजार में सब्जियों के भावसब्जीएक सप्ताह पहलेअबगोभी70100-110परवल60100-120शिमला मिर्च 100 150-160भिंडी2050-60करैला3060-70तरोई2070-80कुदरू2040-50बोड़ा 3050-60प्याज4050-60घुइयां4060-65टमाटर3045-50नोट : सभी भाव रुपये प्रति किलो के हैं।