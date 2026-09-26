Siddharthnagar News: बाणगंगा नदी में लापता व्यक्ति की पहचान, कपड़े मिले
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Sat, 26 Sep 2026 12:33 AM IST
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खुनुवां। सीमा से सटे नेपाल के कपिलवस्तु जिले में शुक्रवार दोपहर बानगंगा नदी में लापता हुए व्यक्ति की पहचान हो गई है। पुलिस के अनुसार लापता व्यक्ति बानगंगा नगरपालिका-8 मधुवन निवासी 54 वर्षीय नारायण बेल्बासे हैं। उनका अब तक पता नहीं चल सका है।
पुलिस के मुताबिक शुक्रवार दोपहर करीब तीन बजे बानगंगा नगरपालिका क्षेत्र स्थित बानगंगा पुल के उत्तरी किनारे से नारायण बेल्बासे अचानक लापता हो गए। आसपास के लोगों से सूचना मिलने के बाद पुलिस ने उनकी तलाश शुरू की। तलाशी के दौरान नदी किनारे उनके कपड़े मिले। कपड़ों के आधार पर पुलिस ने लापता व्यक्ति की पहचान नारायण बेल्बासे के रूप में की। कपिलवस्तु के पुलिस नायब उपरीक्षक रिपेन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि नदी किनारे मिले कपड़ों के आधार पर लापता व्यक्ति की पहचान हुई है। पुलिस टीम नदी में उनकी तलाश कर रही है।
पुलिस के मुताबिक शुक्रवार दोपहर करीब तीन बजे बानगंगा नगरपालिका क्षेत्र स्थित बानगंगा पुल के उत्तरी किनारे से नारायण बेल्बासे अचानक लापता हो गए। आसपास के लोगों से सूचना मिलने के बाद पुलिस ने उनकी तलाश शुरू की। तलाशी के दौरान नदी किनारे उनके कपड़े मिले। कपड़ों के आधार पर पुलिस ने लापता व्यक्ति की पहचान नारायण बेल्बासे के रूप में की। कपिलवस्तु के पुलिस नायब उपरीक्षक रिपेन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि नदी किनारे मिले कपड़ों के आधार पर लापता व्यक्ति की पहचान हुई है। पुलिस टीम नदी में उनकी तलाश कर रही है।
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