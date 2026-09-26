फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Siddharthnagar News ›   Missing person in Banganga River identified; clothes found.

Siddharthnagar News: बाणगंगा नदी में लापता व्यक्ति की पहचान, कपड़े मिले

Sat, 26 Sep 2026 12:33 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Sat, 26 Sep 2026 12:33 AM IST
विज्ञापन
Missing person in Banganga River identified; clothes found.

विज्ञापन
खुनुवां। सीमा से सटे नेपाल के कपिलवस्तु जिले में शुक्रवार दोपहर बानगंगा नदी में लापता हुए व्यक्ति की पहचान हो गई है। पुलिस के अनुसार लापता व्यक्ति बानगंगा नगरपालिका-8 मधुवन निवासी 54 वर्षीय नारायण बेल्बासे हैं। उनका अब तक पता नहीं चल सका है।

पुलिस के मुताबिक शुक्रवार दोपहर करीब तीन बजे बानगंगा नगरपालिका क्षेत्र स्थित बानगंगा पुल के उत्तरी किनारे से नारायण बेल्बासे अचानक लापता हो गए। आसपास के लोगों से सूचना मिलने के बाद पुलिस ने उनकी तलाश शुरू की। तलाशी के दौरान नदी किनारे उनके कपड़े मिले। कपड़ों के आधार पर पुलिस ने लापता व्यक्ति की पहचान नारायण बेल्बासे के रूप में की। कपिलवस्तु के पुलिस नायब उपरीक्षक रिपेन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि नदी किनारे मिले कपड़ों के आधार पर लापता व्यक्ति की पहचान हुई है। पुलिस टीम नदी में उनकी तलाश कर रही है।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed