Siddharthnagar News: डीएम ने किया वीएचएसएनडी दिवस का निरीक्षण
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Sun, 04 Oct 2026 03:00 AM IST
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सिद्धार्थनगर। जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन ने वीएचएसएनडी के अवसर पर पिपरी करीमपुर (रसूलपुर) और मधुबेनिया (कल्याणपुर) का निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने गर्भवतियों के रजिस्टर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के सैम-मैम बच्चों का रजिस्टर देखा और पोषाहार के वितरण की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि वीएचएसएनडी में गर्भवतियों की गोदभराई, अन्न-प्राशन्न कराएं और पोषाहार का वितरण कराएं। आंगनबाड़ी एवं आशा को निर्देश दिए कि गांव में घर-घर जाकर टीकाकरण से एक दिन पूर्व गर्भवतियों और बच्चों को सूचित करें। एएनएम को निर्देश दिए कि कोई भी बच्चा या गर्भवती जांच और टीकाकरण से छूटने नहीं चाहिए।