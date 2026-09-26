फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Siddharthnagar News ›   D.El.Ed. third-semester exams held in three shifts amidst rain.

Siddharthnagar News: बारिश के बीच तीन पालियों में हुई डीएलएड तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा

Sat, 26 Sep 2026 12:29 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Sat, 26 Sep 2026 12:29 AM IST
विज्ञापन
D.El.Ed. third-semester exams held in three shifts amidst rain.

विज्ञापन
धेंसा। दिनभर हुई बारिश के बीच शुक्रवार को मुख्यालय स्थित जय किसान इंटर कॉलेज सकतपुर सनई में डीएलएड तृतीय सेमेस्टर परीक्षा-2026 का आयोजन तीन पालियों में किया गया। बारिश के बावजूद तमाम परीक्षार्थी भीगते हुए परीक्षा केंद्र पर पहुंचे।
प्रथम पाली में सुबह 10 से 12 बजे तक विज्ञान विषय की परीक्षा हुई। इसमें नियमित और बैंक पेपर के लिए पंजीकृत 450 परीक्षार्थियों में 446 शामिल हुए जबकि चार अनुपस्थित रहे।
विज्ञापन

द्वितीय पाली में सुबह 11:30 से दोपहर 12:30 बजे तक गणित विषय की परीक्षा आयोजित हुई। इसमें पंजीकृत 461 परीक्षार्थियों में 455 ने परीक्षा दी जबकि छह अनुपस्थित रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

तृतीय पाली में दोपहर दो से चार बजे तक सामाजिक अध्ययन विषय की परीक्षा हुई। इसमें पंजीकृत 414 परीक्षार्थियों में 409 शामिल हुए और पांच परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे।

परीक्षा के दौरान केंद्र व्यवस्थापक जयराम यादव, पर्यवेक्षक महेंद्र कुमार यादव, अनिल कुमार शिंदे, शिक्षक श्यामानंद श्रीवास्तव, अरविंद कुमार समेत अन्य लोग मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed