Siddharthnagar News: कांग्रेसियों ने चुनाव आयुक्त के विरोध में राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन

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बांसी। कांग्रेस पदाधिकारियों ने शुक्रवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर पद के दुरुपयोग का आरोप लगाया। उन्होंने राष्ट्रपति के नाम संबोधित एक ज्ञापन एसडीएम विश्वामित्र को सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि ज्ञानेश कुमार ने चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन किया। उन्होंने मुख्य चुनाव समिति के सुझावों को भी नजरअंदाज किया। कांग्रेसियों का आरोप है कि इससे चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और शुचिता धूमिल हुई है। कांग्रेस ने ज्ञानेश कुमार को तत्काल बर्खास्त करने की मांग की। उन पर महाअभियोग की कार्रवाई सुनिश्चित करने की भी मांग की गई। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए पुरानी प्रक्रिया अपनाने की भी मांग की गई। ज्ञापन सौंपने वालों में अभिनय राय, हेमंत चौधरी, पप्पू खान, राजन श्रीवास्तव, मनोज श्रीवास्तव, विक्की रिजवी, सैयद गुफरान, सूर्य प्रकाश चौधरी और सुभाष चंद्र शामिल थे।