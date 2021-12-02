Siddharthnagar News: गाड़ी साइड करने को लेकर दो पक्षों में मारपीट, छह लोगों पर रिपोर्ट
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Sat, 21 Nov 2026 12:40 AM IST
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सिद्धार्थनगर। इटवा थाना क्षेत्र के पटखौली नानकार गांव में बृहस्पतिवार को गाड़ी साइड करने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच मारपीट शुरू हो गई। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर गाली-गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी है।
एक पक्ष के आबिद अली ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि गाड़ी साइड करने की बात पर अकबर, कासिम और नूरुल ने उनके और उनके भाई अनवर अली के साथ मारपीट की। इसमें दोनों भाइयों को चोटें आईं। आरोप है कि आरोपितों ने जाते समय जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर अकबर, कासिम और नूरुल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
वहीं, दूसरे पक्ष के अकबर मनिहार ने भी तहरीर देकर आरोप लगाया कि विवाद के दौरान अनवर मनिहार, आबिद मनिहार और चार अज्ञात लोगों ने उनके साथ ही उनके भाई कासिम और पिता नूरुल मनिहार को पीटा। इसमें तीनों को चोटें आईं। उन्होंने भी आरोपियों पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने इस पक्ष की तहरीर पर अनवर मनिहार, आबिद मनिहार और चार अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
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थानाध्यक्ष अनिल कुमार दुबे ने बताया कि दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।
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एक पक्ष के आबिद अली ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि गाड़ी साइड करने की बात पर अकबर, कासिम और नूरुल ने उनके और उनके भाई अनवर अली के साथ मारपीट की। इसमें दोनों भाइयों को चोटें आईं। आरोप है कि आरोपितों ने जाते समय जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर अकबर, कासिम और नूरुल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
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वहीं, दूसरे पक्ष के अकबर मनिहार ने भी तहरीर देकर आरोप लगाया कि विवाद के दौरान अनवर मनिहार, आबिद मनिहार और चार अज्ञात लोगों ने उनके साथ ही उनके भाई कासिम और पिता नूरुल मनिहार को पीटा। इसमें तीनों को चोटें आईं। उन्होंने भी आरोपियों पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने इस पक्ष की तहरीर पर अनवर मनिहार, आबिद मनिहार और चार अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
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थानाध्यक्ष अनिल कुमार दुबे ने बताया कि दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।