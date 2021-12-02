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एक पक्ष के आबिद अली ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि गाड़ी साइड करने की बात पर अकबर, कासिम और नूरुल ने उनके और उनके भाई अनवर अली के साथ मारपीट की। इसमें दोनों भाइयों को चोटें आईं। आरोप है कि आरोपितों ने जाते समय जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर अकबर, कासिम और नूरुल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।वहीं, दूसरे पक्ष के अकबर मनिहार ने भी तहरीर देकर आरोप लगाया कि विवाद के दौरान अनवर मनिहार, आबिद मनिहार और चार अज्ञात लोगों ने उनके साथ ही उनके भाई कासिम और पिता नूरुल मनिहार को पीटा। इसमें तीनों को चोटें आईं। उन्होंने भी आरोपियों पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने इस पक्ष की तहरीर पर अनवर मनिहार, आबिद मनिहार और चार अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।थानाध्यक्ष अनिल कुमार दुबे ने बताया कि दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।