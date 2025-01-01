Siddharthnagar News: बढ़नी होकर चलेगी भुज-बरौनी अमृत भारत एक्सप्रेस, रेलवे ने दी मंजूरी

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रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 28 सितंबर 2026 को सांसद जगदंबिका पाल को पत्र भेजकर इसकी जानकारी दी है। जारी पत्र में रेल मंत्री ने बताया है कि जनसुविधा और क्षेत्रीय संपर्क को मजबूत करने के लिए भारतीय रेलवे यात्री मांग और परिचालन आवश्यकताओं के अनुरूप रेल सेवाओं का विस्तार कर रहा है।इसी क्रम में भुज-बरौनी के बीच नई ट्रेन संख्या 19427/19428 अमृत भारत एक्सप्रेस के बढ़नी और सिद्धार्थनगर होकर संचालन को स्वीकृति दी गई है।सीमा क्षेत्र के यात्रियों को मिलेगी बेहतर कनेक्टिविटीनई ट्रेन के संचालन से सिद्धार्थनगर, बढ़नी और भारत-नेपाल सीमा से जुड़े क्षेत्रों के यात्रियों को लंबी दूरी की यात्रा के लिए बेहतर रेल सुविधा मिलने की उम्मीद है। क्षेत्र के लोग लंबे समय से देश के विभिन्न हिस्सों के लिए सुविधाजनक रेल सेवा की मांग करते रहे हैं। अमृत भारत एक्सप्रेस के संचालन से क्षेत्रीय आवागमन भी मजबूत होगा।व्यापार और पर्यटन को भी मिलेगा बढ़ावाबढ़नी भारत-नेपाल सीमा का प्रमुख व्यापारिक और आवागमन केंद्र है। ऐसे में लंबी दूरी की रेल सेवा शुरू होने से स्थानीय व्यापार, पर्यटन और रोजगार गतिविधियों को भी गति मिलने की संभावना है। नेपाल सीमा से जुड़े यात्रियों के लिए भी यह सेवा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रेलवे की ओर से ट्रेन के संचालन को मंजूरी मिल चुकी है। हालांकि, ट्रेन के नियमित संचालन की तिथि और समय-सारिणी की जानकारी रेलवे की ओर से अलग से जारी की जाएगी। सेवा शुरू होने के बाद बढ़नी, सिद्धार्थनगर समेत सीमावर्ती क्षेत्र के यात्रियों को लंबी दूरी की यात्रा के लिए एक और महत्वपूर्ण विकल्प उपलब्ध होगा।