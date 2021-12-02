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महदेवा बाजार। ब्लॉक संसाधन केंद्र नौगढ़ के अंतर्गत न्याय पंचायत बेल्टीकर के परिषदीय विद्यालयों में परीक्षा के चौथे दिन विद्यार्थियों ने प्रथम पाली में परीक्षा दी। कंपोजिट उच्च प्राथमिक विद्यालय महदेवा बाजार में कक्षा छह, सात और आठ के विद्यार्थियों ने परीक्षा में भाग लिया। कक्षा छह के विद्यार्थियों ने विज्ञान और कक्षा सात व आठ के विद्यार्थियों ने हिंदी विषय की परीक्षा दी। सभी कंपोजिट उच्च प्राथमिक विद्यालयों को ब्लॉक संसाधन केंद्र नौगढ़ से 18 नवंबर की सुबह प्रश्नपत्र उपलब्ध कराए गए थे। विद्यालय के प्रधानाध्यापक करुणेश चंद्र पांडेय ने बताया कि विद्यालय में नामांकित 293 विद्यार्थियों के सापेक्ष 279 ने परीक्षा दी, जबकि 14 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे। संवाद