Shravasti News: अब 14 से 17 अक्तूबर को होगी कबड्डी प्रतियोगिता
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Thu, 24 Sep 2026 11:30 PM IST
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श्रावस्ती। प्रदेशीय माध्यमिक विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता के आयोजन की तिथियों में संशोधन कर दिया गया है। ऐसे में अब यह प्रतियोगिता 14 से 17 अक्तूबर को आयोजित की जाएगी।इस संबंध में जिला क्रीड़ाधिकारी बृजेश कुमार सोनी ने बताया कि प्रदेशीय माध्यमिक विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता के तहत 14, 17 व 19 आयु वर्ग के खिलाड़ियों की कबड्डी प्रतियोगिता 20 से 23 अक्तूबर को आयोजित होनी थी। दशहरा अवकाश के चलते इसके आयोजन की तिथियों को परिवर्तित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि अब यह प्रतियोगिता 14 से 17 अक्तूबर को आयोजित की जाएगी।
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