Shravasti News: डीएम ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का लिया जायजा

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श्रावस्ती। राप्ती का जलस्तर बढ़ने और गांवों में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए डीएम अन्नपूर्णा गर्ग व एसपी राहुल भाटी ने इकौना के नारायणपुर गांव का निरीक्षण किया। डीएम ने बाढ़ प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने बाढ़ शरणालयों में सभी सुविधाएं, पशुओं के लिए चारा और मेडिकल टीम के साथ एंटी वेनम उपलब्ध रखने को कहा। अधिकारियों को राप्ती के जलस्तर पर नजर रखने और मुनादी कर ग्रामीणों को सतर्क करने के निर्देश दिए। डीएम ने बताया कि 87 हेक्टेयर धान की फसल, 22 कच्चे, दो पक्के मकान और 11 पशुशेड क्षतिग्रस्त हुए हैं। अब तक दो लोगों की मौत हुई है। जनहानि पर तत्काल आपदा राहत कोष से सहायता देने के निर्देश दिए।