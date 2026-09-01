Shravasti News: सामान्य ज्ञान में शिवा व गीत में शर्वा ने मारी बाजी

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कटरा। चन्द्रभान संस्कृत शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान तेंदुआ पंडित में मंगलवार को उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम् लखनऊ ने संस्कृत प्रतिभा खोज प्रतियोगिता आयोजित की। इस प्रतियोगिता का शुभारंभ सांसद प्रतिनिधि अजय कुमार त्रिपाठी ने किया। संस्कृत सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में शिवा सिंह ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। उन्नति द्वितीय और ऋतिक कसौंधन तृतीय रहे। वहीं, संस्कृत गीत प्रतियोगिता में शर्वा मिश्र ने प्रथम स्थान हासिल किया। दीपांशु पाण्डेय द्वितीय तथा विनायक मिश्र तृतीय स्थान पर रहे। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र व स्मृति-चिह्न देकर सम्मानित किया गया। निर्णायक मंडल में प्रधानाचार्य बबिता शास्त्री और संयोजक रवि प्रताप शास्त्री शामिल थे।