किसी के छूने से लगे असहज तो करें शिकायत : डीएमसी

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श्रावस्ती। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज भिनगा में सोमवार को महिला कल्याण विभाग के हब फॉर एंपावरमेंट ऑफ वूमेन की ओर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान डीएमसी सरिता मिश्रा ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति के छूने से आपको असहज लगे तो तत्काल परिजनों से शिकायत करें। साथ ही संबंधित को भी विरोध का एहसास कराएं। इस दौरान जेंडर स्पेशलिस्ट कुसुम ने सरकार की ओर से चलाए जा रही कन्या सुमंगला योजना, बाल सेवा योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना सहित अन्य योजनाओं की जानकारी दी। इस मौके पर प्रधानाचार्य डॉ. एकता यादव, गीता देवी सहित अन्य मौजूद रहीं।