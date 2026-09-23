Shravasti News: काली माता मंदिर में हुआ दीप यज्ञ, गूंजे आध्यात्मिक विचार

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कटरा। खरगौरा बस्ती स्थित काली माता मंदिर में बुधवार को गायत्री परिवार की ओर से भव्य दीप यज्ञ का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता गायत्री परिवार के सत्यवर्धन गोयल ने की। पंडित सुरेश कुमार तिवारी ने विधि-विधान से यज्ञ संपन्न कराते हुए इसके आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व पर प्रकाश डाला। पंडित तिवारी ने कहा कि यज्ञ से पंचतत्वों और दिव्य शक्तियों की पुष्टि होती है, जिससे संसार में सुख-शांति बढ़ती है। यज्ञीय वातावरण मनुष्य के अंतःकरण पर देवत्व की अमिट छाप छोड़ता है और वह स्थान तीर्थ के समान पवित्र हो जाता है। इससे बच्चों और महिलाओं की मनोभूमि सुसंस्कृत बनती है। इस अवसर पर रमेश कुमार मिश्रा, अंजू पाठक, रेणु तिवारी, मंजू पाठक, मालती तिवारी और गीता पाठक सहित तमाम श्रद्धालु मौजूद रहे।