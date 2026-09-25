Shravasti News: एसएसबी में वाद-विवाद प्रतियोगिता
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Fri, 25 Sep 2026 11:11 PM IST
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श्रावस्ती। हिंदी पखवाड़ा के तहत शुक्रवार को एसएसबी की 62वीं वाहिनी मुख्यालय भिनगा में वाद-विवाद प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें जवानों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। कमांडेंट अमरेंद्र कुमार वरुण ने बताया कि हिंदी भाषा के महत्व और विकास को बढ़ावा देने के लिए पखवाड़े के तहत विभिन्न गतिविधियां कराई जा रही हैं। प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने निर्धारित विषयों के पक्ष और विपक्ष में प्रभावशाली व तार्किक विचार रखे। जवानों ने अपनी वक्तृत्व क्षमता, तर्कशक्ति और अभिव्यक्ति कौशल का प्रदर्शन किया। इसका उद्देश्य कार्मिकों में हिंदी के प्रति रुचि व जागरूकता बढ़ाने तथा विचारों को प्रभावी ढंग से व्यक्त करने की क्षमता विकसित करना रहा।
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