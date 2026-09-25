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Shravasti News: एक से 31 अक्तूबर तक चलेगा संचारी रोग अभियान

Fri, 25 Sep 2026 11:45 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Fri, 25 Sep 2026 11:45 PM IST
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Communicable Disease Campaign to run from October 1 to 31.
श्रावस्ती। कलेक्ट्रेट सभागार में शुक्रवार को संचारी रोग नियंत्रण अभियान की तैयारी बैठक हुई। डीएम अन्नपूर्णा गर्ग ने अधिकारियों को अभियान में लापरवाही न बरतने और व्यापक जागरूकता फैलाने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि संचारी रोग नियंत्रण अभियान एक से 31 अक्तूबर और दस्तक अभियान 12 से 31 अक्तूबर तक चलेगा। अधिकारियों को स्वच्छता, साफ-सफाई और वेक्टर जनित रोगों के अनुकूल वातावरण खत्म करने की गतिविधियां प्रभावी ढंग से संचालित करने को कहा गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व आशा घर-घर जाकर लोगों को जागरूक करेंगी और लक्षणयुक्त लोगों का नाम, पता व मोबाइल नंबर समेत विवरण ई-कवच पोर्टल पर अपलोड करेंगी। संभावित क्षय रोगियों की जानकारी भी जुटाई जाएगी। बैठक में सीडीओ शाहिद अहमद, सीएमओ डॉ. एके सिंह, डीपीआरओ निलेश प्रताप सिंह समेत अधिकारी मौजूद रहे।
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