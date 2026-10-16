यूपी: शामली में खेत पर गई महिला की हत्या, कपड़े से बंधा था मुंह, रस्सी से बंधे थे दोनों पैर; जेवर लूटे

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कांधला क्षेत्र के गांव असदपुर जिड़ाना में खेत पर गई 70 वर्षीय महिला सोहनबीरी की हत्या कर दी। उनका शव गन्ने के खेत में मिला है। परिजनों ने महिला की जेवर लूटने के बाद चुन्नी से गला घोंटकर हत्या करने का आरोप लगाया है।

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गांव असदपुर जिड़ाना निवासी सोहनबीरी शुक्रवार शाम करीब तीन बजे गांव के बाहर स्थित अपने खेत पर गई थीं। देर शाम तक उनके घर नहीं लौटने पर परिजनों को चिंता हुई। इसके बाद परिजन उनकी तलाश में खेत पर पहुंचे। देर शाम तलाश के दौरान खेत से कुछ दूरी पर गन्ने के खेत में महिला का शव पड़ा मिला।



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महिला की चुन्नी से गला घोंटकर हत्या किए जाने की आशंका जताई गई। महिला का मुंह कपड़े से और दोनों पैर रस्सी से बंधे हुए थे। महिला का शव मिलने की सूचना से ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। मृतका के पौत्र अनिल ने बताया कि उनकी दादी की हत्या कर उनके कानों के कुंडल और गले का पैंडेंट लूट लिया गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

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