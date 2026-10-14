{"_id":"6acf881fb5e7e67616018075","slug":"shamli-young-man-commits-suicide-after-being-lured-into-a-honey-trap-and-having-an-obscene-video-made-of-him-2026-10-14","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"शामली: हनीट्रैप में फंसाकर बनाए अश्लील वीडियो, वायरल करने की धमकी दी तो युवक ने की आत्महत्या; आरोपी गिरफ्तार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

विज्ञापन

निजी फाइनेंस कंपनी के कलेक्शन एजेंट परीक्षित मलिक ने हनीट्रैप में फंसाए जाने पर आत्महत्या की थी। पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए साइबर अपराधी झारखंड निवासी आशीष को गिरफ्तार किया है।

Trending Videos

पुलिस का कहना है कि आरोपी एआई तकनीक के माध्यम से लड़की जैसी आवाज में बात कर परीक्षित को हनीट्रैप में फंसाकर ब्लैकमेलिंग कर रहा था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से वारदात में प्रयुक्त मोबाइल फोन बरामद किया है।



विज्ञापन

विज्ञापन

एसपी एनपी सिंह ने बताया कि 17 अगस्त को परीक्षित मलिक निवासी गांव किवाना थाना कांधला का गांव खंद्रावली के जंगल में पेड़ पर फंदे के सहारे शव लटका मिला था। एसपी ने बताया कि जांच में सामने आया कि परीक्षित को साइबर अपराधियों ने हनीट्रैप एवं ब्लैकमेलिंग के जाल में फंसा लिया था। मृतक के मोबाइल फोन पर फिलीपींस के नंबर से कॉल आई थी, जिसके बाद लड़की की आवाज में युवक से बातचीत कर उसकी आपत्तिजनक फोटो व वीडियो बना लिया था।



विज्ञापन

फोटो और वीडियो युवक के व्हाट्सएप पर भेजकर वायरल करने की धमकी देकर रुपयों की मांग की गई। आरोपियों द्वारा पहले दो हजार रुपये व इसके बाद एक हजार रुपये वसूले गए। इसके बाद भी युवक से लगातार रुपये मांगे जा रहे थे।

