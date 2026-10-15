शामली: छात्रा के चचेरे भाई की हत्या में एमए का छात्र दोषी, कॉलेज में की थी वारदात, शनिवार को सजा पर फैसला

शामली जनपद में छात्रा से छेड़छाड़ का विरोध करने पर उसके चचेरे भाई विक्की की चाकू घोंपकर हत्या करने के मामले में कैराना की अदालत ने आरोपी अनुज को दोषी करार दिया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय पॉक्सो) अशोक कुमार भारतेंदु की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद यह फैसला सुनाया। अब शनिवार को अदालत दोषी की सजा पर फैसला सुनाएगी।

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