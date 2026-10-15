सहारनपुर में हादसा: बोलेरो और ऑल्टो की आमने-सामने भिड़ंत, सात लोग घायल, अस्पताल में भर्ती

सहारनपुर जनपद के चिलकाना थाना क्षेत्र में संगमौर से माहेश्वरी जाने वाले मार्ग पर बोलेरो और ऑल्टो कार की आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसे में दोनों वाहनों में सवार सात लोग घायल हो गए। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने घायलों की मदद की और उन्हें उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया।

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जानकारी के अनुसार, गांव बुड्ढाखेड़ा से कुछ लोग बोलेरो गाड़ी में सवार होकर साइफन की ओर आ रहे थे। वहीं, गांव दाबकी के कुछ लोग ऑल्टो कार में सवार होकर माहेश्वरी होते हुए संसारपुर जा रहे थे। इसी दौरान रजबाहे की पटरी पर दोनों वाहनों की आमने-सामने टक्कर हो गई।टक्कर के बाद घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों ने घायलों की मदद करते हुए उन्हें अस्पताल पहुंचाने में सहयोग किया।हादसे में शोयब, मुनीर, अमरीन, शोएब, सैफ और कैफ समेत कुल सात लोग घायल हुए हैं। घायलों को उपचार के लिए सहारनपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया। सभी घायलों की स्थिति और चोटों की गंभीरता के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकी।दुर्घटना की सूचना मिलने पर चिलकाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस के अनुसार, खबर लिखे जाने तक किसी भी पक्ष की ओर से तहरीर नहीं दी गई थी।