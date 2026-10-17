अंकित बालियान हत्याकांड: गोगी गैंग के दो शूटरों की पेशी, तिहाड़ जेल से कैराना लाए गए योगेश टुंडा और दीपक

कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत में पेशी

योगेश टुंडा और दीपक को तिहाड़ जेल से कैराना लाकर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। शामली पुलिस ने हत्याकांड में साजिश के आरोप में दोनों के खिलाफ रिमांड की कार्रवाई कराई।



टिल्लू ताजपुरिया हत्याकांड में भी योगेश टुंडा आरोपी

बताया जाता है कि वर्ष 2023 में तिहाड़ जेल में टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के मामले में भी योगेश टुंडा मुख्य आरोपी है।