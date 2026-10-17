अंकित बालियान हत्याकांड: गोगी गैंग के दो शूटरों की पेशी, तिहाड़ जेल से कैराना लाए गए योगेश टुंडा और दीपक
हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान हत्याकांड में साजिश के आरोप में तिहाड़ जेल में बंद गोगी गैंग के शूटर योगेश टुंडा और दीपक को कैराना कोर्ट में पेश किया गया। शामली पुलिस ने रिमांड की कार्रवाई कराई।
विस्तार
हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान हत्याकांड में साजिश के आरोप में तिहाड़ जेल में बंद गोगी गैंग के शूटर योगेश टुंडा और दीपक को शनिवार को कड़ी सुरक्षा के बीच कैराना स्थित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। शामली पुलिस ने दोनों को हत्याकांड में साजिश का आरोपी बनाने के लिए अदालत में रिमांड की कार्रवाई कराई।
साजिश में नाम सामने आने के बाद जारी हुए थे बी वारंट
अंकित बालियान हत्याकांड की साजिश में दोनों शूटरों के नाम सामने आने के बाद शामली पुलिस ने उनके खिलाफ बी वारंट जारी कराए थे। शनिवार को दिल्ली की बंदी रक्षक पुलिस दोनों को तिहाड़ जेल से लेकर कैराना कचहरी पहुंची।
दोनों शूटरों को अदालत में पेश करने के दौरान सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली और स्थानीय पुलिस के जवान तैनात रहे। दोनों के साथ दिल्ली के आठ अधिवक्ता भी पहुंचे थे।
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कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत में पेशी
योगेश टुंडा और दीपक को तिहाड़ जेल से कैराना लाकर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। शामली पुलिस ने हत्याकांड में साजिश के आरोप में दोनों के खिलाफ रिमांड की कार्रवाई कराई।
टिल्लू ताजपुरिया हत्याकांड में भी योगेश टुंडा आरोपी
बताया जाता है कि वर्ष 2023 में तिहाड़ जेल में टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के मामले में भी योगेश टुंडा मुख्य आरोपी है।
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