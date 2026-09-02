फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shamli News ›   If there is no improvement, the teacher will be suspended.

Shamli News: सुधार नहीं हुआ तो शिक्षक निलंबित

Wed, 02 Sep 2026 12:50 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली Updated Wed, 02 Sep 2026 12:50 AM IST
विज्ञापन
If there is no improvement, the teacher will be suspended.
ऊन। उच्च प्राथमिक विद्यालय सकौती के सहायक अध्यापक पुष्पेंद्र गोस्वामी पर विभागीय कार्रवाई का सिलसिला थमने के बजाय और सख्त हो गया।
विज्ञापन

कार्यशैली में सुधार नहीं होने, स्वतंत्रता दिवस पर विद्यालय में ध्वजारोहण नहीं कराने और विद्यालय की उपस्थिति अनधिकृत रूप से लॉक करने के आरोप में उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। उपस्थिति लॉक किए जाने के कारण विद्यालय के तीन शिक्षकों का वेतन भी बाधित हुआ था।
बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष कुमार ने बताया कि 14 अगस्त को जारी आदेश के तहत सरकारी सेवक आचरण नियमावली का उल्लंघन करने पर पुष्पेंद्र गोस्वामी की वित्तीय वर्ष 2026-27 की दो अस्थायी वेतन वृद्धि पहले ही रोक दी गई थीं। इसके बावजूद उनके कार्य व्यवहार और कार्यशैली में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ।
विज्ञापन

इसके बाद कार्यालय के स्टाफ और खंड शिक्षा अधिकारी ऊन की 29 अगस्त की रिपोर्ट के आधार पर निलंबन की कार्रवाई की गई। बताया कि 15 अगस्त को विद्यालय में ध्वजारोहण नहीं कराया गया। इसके अलावा अनधिकृत चेष्टा करते हुए विद्यालय की उपस्थिति लॉक की गई, जिससे तीन अध्यापकों का वेतन बाधित हो गया। विभाग ने इसे गंभीर कृत्य मानते हुए निलंबन की कार्रवाई की है।
विज्ञापन
विज्ञापन

निलंबन अवधि में शिक्षक को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। इसके लिए उन्हें प्रमाणपत्र देना होगा कि वह किसी अन्य सेवा, रोजगार, व्यापार या व्यवसाय में संलिप्त नहीं हैं। निलंबन अवधि में उन्हें खंड शिक्षा अधिकारी थानाभवन कार्यालय से संबद्ध किया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed