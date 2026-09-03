Shamli News: ट्रैफिक नियम तोड़ने पर 50 और चालकों के लाइसेंस निलंबित

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शामली। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 50 और वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। परिवहन विभाग ने यह कार्रवाई की है। पिछले सप्ताह 51 लाइसेंस निलंबित किए जाने के बाद अब कुल 101 चालकों पर गाज गिरी है।एआरटीओ प्रवेश कुमार ने बताया कि पुलिस और परिवहन विभाग मिलकर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों का रिकॉर्ड तैयार कर रहे हैं। यह रिकॉर्ड लगातार बनाया जा रहा है। जिन चालकों के पांच या उससे अधिक बार चालान हुए हैं, उन्हें चिह्नित कर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में यह 50 लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि सबसे अधिक मामले बिना हेलमेट वाहन चलाने के सामने आए हैं।तीन सवारी बैठाना और बिना सीट बेल्ट वाहन चलाना भी प्रमुख उल्लंघन रहे। तेज गति से वाहन चलाने और नशे की हालत में गाड़ी चलाने पर भी कार्रवाई की गई है। सड़क हादसों को रोकने और यातायात व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए यह अभियान जारी रहेगा।निलंबित किए गए लाइसेंसों में अधिकतर मामले बिना हेलमेट गाड़ी चलाने के हैं। इसके अलावा, तीन सवारी बैठाना और सीट बेल्ट न लगाना भी प्रमुख उल्लंघन रहे। तेज गति से वाहन चलाना भी कार्रवाई का एक बड़ा कारण बना। कुछ चालकों पर नशे की हालत में गाड़ी चलाने के लिए भी कार्रवाई की गई है।