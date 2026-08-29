Shahjahanpur News: टावर पर चढ़ने वाले युवक को मानसिक अस्पताल भेजा
बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 12:27 AM IST
Updated Sat, 29 Aug 2026 12:27 AM IST
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बंडा। दुष्कर्म के मुकदमे में राजीनामे का दबाव बनाने के लिए बृहस्पतिवार को बंडा-पूरनपुर मार्ग स्थित मोबाइल टावर पर चढ़कर हंगामा करने वाले युवक को बरेली के मानसिक रोग अस्पताल भेज दिया गया।
क्षेत्र के एक गांव का युवक करीब 200 फुट ऊंचे लगे टावर पर चढ़ गया था। उसका कहना था कि करीब आठ माह पहले उसे किशोरी के अपहरण के आरोप में साजिशन जेल भेजा गया था। किशोरी उसके साथ शादी करने की जिद कर रही थी। दो माह पहले जेल से छूटने के बाद उसने जहरीला पदार्थ खाया था।
बृहस्पतिवार को उसने टावर पर चढ़कर फिर हंगामा किया। पुलिस ने उसका चिकित्सीय परीक्षण कराकर बरेली स्थित मनोरोग अस्पताल भिजवा दिया है। सीओ पुवायां प्रवीण मलिक ने बताया कि युवक का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। संवाद
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क्षेत्र के एक गांव का युवक करीब 200 फुट ऊंचे लगे टावर पर चढ़ गया था। उसका कहना था कि करीब आठ माह पहले उसे किशोरी के अपहरण के आरोप में साजिशन जेल भेजा गया था। किशोरी उसके साथ शादी करने की जिद कर रही थी। दो माह पहले जेल से छूटने के बाद उसने जहरीला पदार्थ खाया था।
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बृहस्पतिवार को उसने टावर पर चढ़कर फिर हंगामा किया। पुलिस ने उसका चिकित्सीय परीक्षण कराकर बरेली स्थित मनोरोग अस्पताल भिजवा दिया है। सीओ पुवायां प्रवीण मलिक ने बताया कि युवक का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। संवाद
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