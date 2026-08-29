Shahjahanpur News: टावर पर चढ़ने वाले युवक को मानसिक अस्पताल भेजा

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क्षेत्र के एक गांव का युवक करीब 200 फुट ऊंचे लगे टावर पर चढ़ गया था। उसका कहना था कि करीब आठ माह पहले उसे किशोरी के अपहरण के आरोप में साजिशन जेल भेजा गया था। किशोरी उसके साथ शादी करने की जिद कर रही थी। दो माह पहले जेल से छूटने के बाद उसने जहरीला पदार्थ खाया था।बृहस्पतिवार को उसने टावर पर चढ़कर फिर हंगामा किया। पुलिस ने उसका चिकित्सीय परीक्षण कराकर बरेली स्थित मनोरोग अस्पताल भिजवा दिया है। सीओ पुवायां प्रवीण मलिक ने बताया कि युवक का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। संवाद