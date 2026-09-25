Shahjahanpur News: नशा करने के लिए छीनता था ई-रिक्शा, युवक गिरफ्तार

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पसिगनपुर के धर्मेंद्र राठौर ने 22 अगस्त को ई-रिक्शा छीने जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके अलावा शाहजहांपुर के अमित और दिलावलपुर के विशाल ने ई-रिक्शा जबरन चोरी करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अमित और विशाल के ई-रिक्शा पुवायां से चीनी लाने के नाम पर बुक कर पुवायां में बंधक बनाकर छीने गए थे। विज्ञापन

सीओ प्रवीण मलिक ने बताया कि जांच में अजीत कश्यप का नाम सामने आया था। पुलिस ने शुक्रवार को अजीत को पुवायां-खुटार रोड पर धारा पुल के नीचे से गिरफ्तार कर लिया। वह एक के पीछे दूसरा ई-रिक्शा बांधकर ले जा रहा था। अजीत ने बताया कि वह ई-रिक्शा चोरी करके बैटरी आदि सामान अलग बेच देता था और शेष बॉडी कबाड़ में बेचता था। पसिगनपुर के धर्मेंद्र राठौर ने 22 अगस्त को ई-रिक्शा छीने जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके अलावा शाहजहांपुर के अमित और दिलावलपुर के विशाल ने ई-रिक्शा जबरन चोरी करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अमित और विशाल के ई-रिक्शा पुवायां से चीनी लाने के नाम पर बुक कर पुवायां में बंधक बनाकर छीने गए थे।सीओ प्रवीण मलिक ने बताया कि जांच में अजीत कश्यप का नाम सामने आया था। पुलिस ने शुक्रवार को अजीत को पुवायां-खुटार रोड पर धारा पुल के नीचे से गिरफ्तार कर लिया। वह एक के पीछे दूसरा ई-रिक्शा बांधकर ले जा रहा था। अजीत ने बताया कि वह ई-रिक्शा चोरी करके बैटरी आदि सामान अलग बेच देता था और शेष बॉडी कबाड़ में बेचता था।

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पुवायां। सिंधौली के गांव पसिगनपुर के धर्मेंद्र राठौर, शाहजहांपुर के मोहल्ला ख्वाजा फिजोज निवासी अमित कुमार और निगोही के गांव दिलावलपुर निवासी विशाल से ई-रिक्शा छीनने के आरोपी तिलहर के सरोवरनगर निवासी जीत कश्यप को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से दो ई-रिक्शा बरामद किए गए हैं। उसने पुलिस को बताया कि वह नशे का शौक पूरा करने के लिए वारदात करता था।