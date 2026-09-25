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Shahjahanpur News: नशा करने के लिए छीनता था ई-रिक्शा, युवक गिरफ्तार

Fri, 25 Sep 2026 10:58 PM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 10:58 PM IST
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Youth arrested for snatching e-rickshaw to fund drug habit
पुवायां में पकड़ा गया ई रिक्शा छीनने का आरोपी अजीत कश्यप। स्रोत : पुलिस
पुवायां। सिंधौली के गांव पसिगनपुर के धर्मेंद्र राठौर, शाहजहांपुर के मोहल्ला ख्वाजा फिजोज निवासी अमित कुमार और निगोही के गांव दिलावलपुर निवासी विशाल से ई-रिक्शा छीनने के आरोपी तिलहर के सरोवरनगर निवासी जीत कश्यप को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से दो ई-रिक्शा बरामद किए गए हैं। उसने पुलिस को बताया कि वह नशे का शौक पूरा करने के लिए वारदात करता था।
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पसिगनपुर के धर्मेंद्र राठौर ने 22 अगस्त को ई-रिक्शा छीने जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके अलावा शाहजहांपुर के अमित और दिलावलपुर के विशाल ने ई-रिक्शा जबरन चोरी करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अमित और विशाल के ई-रिक्शा पुवायां से चीनी लाने के नाम पर बुक कर पुवायां में बंधक बनाकर छीने गए थे।
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सीओ प्रवीण मलिक ने बताया कि जांच में अजीत कश्यप का नाम सामने आया था। पुलिस ने शुक्रवार को अजीत को पुवायां-खुटार रोड पर धारा पुल के नीचे से गिरफ्तार कर लिया। वह एक के पीछे दूसरा ई-रिक्शा बांधकर ले जा रहा था। अजीत ने बताया कि वह ई-रिक्शा चोरी करके बैटरी आदि सामान अलग बेच देता था और शेष बॉडी कबाड़ में बेचता था।
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