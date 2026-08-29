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शाहजहांपुर: वाहन की टक्कर से तीन गोवंशों की मौत, हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने हाईवे पर लगाया जाम

Sat, 29 Aug 2026 04:22 PM IST
Mukesh Kumar संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहांपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहांपुर Published by: Mukesh Kumar Updated Sat, 29 Aug 2026 04:22 PM IST
सार

लिपुलेख-भिंड हाईवे पर वाहन की टक्कर से तीन गोवंशीय पशुओं की मौत हो गई। कार्रवाई की मांग को लेकर हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने हाईवे जाम कर दिया। करीब आधे घंटे बाद पुलिस के आश्वासन पर जाम खुला।

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Three cattle killed after being hit by a vehicle Hindu Raksha Dal activists block the highway in Shahjahanpur
हाईवे पर लगा जाम - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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शाहजहांपुर के कांट में लिपुलेख-भिंड हाईवे पर ददरौल मोड़ के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से तीन गोवंशीय पशुओं की मौत हो गई। कार्रवाई की मांग को लेकर हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने पूर्वाह्न करीब 11 बजे हाईवे जाम कर दिया। करीब आधे घंटे बाद पुलिस के समझाने और कार्रवाई के आश्वासन पर जाम खुला।

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हिंदू रक्षा दल युवा विंग के जिलाध्यक्ष नीरज वर्मा ने बताया कि रात में किसी अज्ञात वाहन से हाईवे पर घूम रहे गोवंशीय पशुओं की मौत हो गई थी। उनका आरोप है कि घटना की जानकारी देने के लिए ददरौल के खंड विकास अधिकारी को कई बार फोन किया गया, लेकिन फोन नहीं उठाया गया।
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इससे नाराज कार्यकर्ता हाईवे पर बैठ गए, जिससे यातायात प्रभावित हो गया। सूचना पर कांट पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को समझाया और आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद कार्यकर्ता हाईवे से हट गए।

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सीओ बोले- तहरीर मिलने पर की जाएगी कार्रवाई 
पुलिस ने जेसीबी की मदद से हाईवे पर पड़े गोवंशीय पशुओं के शव हटवाए और उनका अंतिम संस्कार कराया। ददरौल के खंड विकास अधिकारी अमित कुमार ने बताया कि रात में अज्ञात वाहन की टक्कर से तीन गोवंशीय पशुओं की मौत हुई है। शवों का अंतिम संस्कार करा दिया गया है। सभी कॉल रिसीव की जाती हैं। सीओ सदर शुभम वर्मा ने बताया कि तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जाएगी।

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