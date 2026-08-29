शाहजहांपुर: वाहन की टक्कर से तीन गोवंशों की मौत, हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने हाईवे पर लगाया जाम

शाहजहांपुर के कांट में लिपुलेख-भिंड हाईवे पर ददरौल मोड़ के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से तीन गोवंशीय पशुओं की मौत हो गई। कार्रवाई की मांग को लेकर हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने पूर्वाह्न करीब 11 बजे हाईवे जाम कर दिया। करीब आधे घंटे बाद पुलिस के समझाने और कार्रवाई के आश्वासन पर जाम खुला।

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हिंदू रक्षा दल युवा विंग के जिलाध्यक्ष नीरज वर्मा ने बताया कि रात में किसी अज्ञात वाहन से हाईवे पर घूम रहे गोवंशीय पशुओं की मौत हो गई थी। उनका आरोप है कि घटना की जानकारी देने के लिए ददरौल के खंड विकास अधिकारी को कई बार फोन किया गया, लेकिन फोन नहीं उठाया गया। विज्ञापन



इससे नाराज कार्यकर्ता हाईवे पर बैठ गए, जिससे यातायात प्रभावित हो गया। सूचना पर कांट पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को समझाया और आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद कार्यकर्ता हाईवे से हट गए। हिंदू रक्षा दल युवा विंग के जिलाध्यक्ष नीरज वर्मा ने बताया कि रात में किसी अज्ञात वाहन से हाईवे पर घूम रहे गोवंशीय पशुओं की मौत हो गई थी। उनका आरोप है कि घटना की जानकारी देने के लिए ददरौल के खंड विकास अधिकारी को कई बार फोन किया गया, लेकिन फोन नहीं उठाया गया।इससे नाराज कार्यकर्ता हाईवे पर बैठ गए, जिससे यातायात प्रभावित हो गया। सूचना पर कांट पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को समझाया और आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद कार्यकर्ता हाईवे से हट गए।

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