Shahjahanpur News: अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी

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बताया कि उसने नौ अगस्त को सोनू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोपी समझौता न करने पर परिवार सहित जान से मारने और अश्लील वीडियो को वायरल करने की धमकी दे रहे हैं। आरोप है कि दोनों उसकी हत्या भी करवा सकते हैं। सीओ सिटी देवव्रत वाजपेयी ने बताया कि तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। संवाद

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शाहजहांपुर। थाना सदर बाजार में एक मोहल्ले की युवती ने बरेली के संजय नगर निवासी सोनू और चौक कोतवाली के मोहल्ला रोशनगंज निवासी शुभम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।