Shahjahanpur News: वित्त मंत्री ने सात संपर्क मार्गों के निर्माण का किया शिलान्यास

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निगोही मार्ग से शाहबाजनगर निवाड़ी मार्ग स्थित गन्ना सेंटर तक 2.8 किमी मार्ग दो करोड़ 52 लाख रुपये की लागत से बनाया जाएगा। हनुमानमूर्ति शाहबाजनगर मार्ग से बेहटा रोड होते हुए बड़े मोहल्ले तक 0.770 किमी मार्ग पर एक करोड़ 70 लाख रुपये खर्च होंगे। राईखुर्द से रज्जबनगर शाहबाजनगर फाटक तक 0.515 किमी मार्ग का निर्माण 87.66 लाख रुपये से होगा। विज्ञापन

इसके अलावा पांच अन्य संपर्क मार्गों का भी निर्माण कराया जाएगा। मंत्री ने अधिकारियों को कार्य निर्धारित समयसीमा में पूरा कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनसमस्याओं का भी प्राथमिकता से समाधान कराया जाएगा। विज्ञापन विज्ञापन

कार्यक्रम में सफाई आयोग के पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र वाल्मीकि, पूर्व जिला पंचायत सदस्य अजय यादव आदि मौजूद रहे। संचालन इंदु अजनबी ने किया। निगोही मार्ग से शाहबाजनगर निवाड़ी मार्ग स्थित गन्ना सेंटर तक 2.8 किमी मार्ग दो करोड़ 52 लाख रुपये की लागत से बनाया जाएगा। हनुमानमूर्ति शाहबाजनगर मार्ग से बेहटा रोड होते हुए बड़े मोहल्ले तक 0.770 किमी मार्ग पर एक करोड़ 70 लाख रुपये खर्च होंगे। राईखुर्द से रज्जबनगर शाहबाजनगर फाटक तक 0.515 किमी मार्ग का निर्माण 87.66 लाख रुपये से होगा।इसके अलावा पांच अन्य संपर्क मार्गों का भी निर्माण कराया जाएगा। मंत्री ने अधिकारियों को कार्य निर्धारित समयसीमा में पूरा कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनसमस्याओं का भी प्राथमिकता से समाधान कराया जाएगा।कार्यक्रम में सफाई आयोग के पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र वाल्मीकि, पूर्व जिला पंचायत सदस्य अजय यादव आदि मौजूद रहे। संचालन इंदु अजनबी ने किया।

शाहजहांपुर। ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन को सुगम बनाने के लिए वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने शुक्रवार को सात संपर्क मार्गों के नवनिर्माण कार्यों का शिलान्यास किया। इन मार्गों के निर्माण पर कुल नौ करोड़ 34 लाख 27 हजार रुपये खर्च किए जाएंगे। करीब 8.145 किलोमीटर लंबी सड़कों के निर्माण से ग्रामीणों को बेहतर आवागमन की सुविधा मिलेगी।