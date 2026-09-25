Shahjahanpur News: आज से शुरू होगा दीपयज्ञ कार्यक्रम

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10 अक्तूबर तक हनुमत धाम बड़ी बिसरात घाट पर यह कार्यक्रम चलेगा। कार्यक्रम अध्यक्ष राकेश शुक्ला ने बताया कि शनिवार की शाम आठ बजे 1001 दीप जलाकर खन्नौत नदी में विसर्जित किए जाएंगे। संवाद

शाहजहांपुर। पितृ पक्ष पर अपने पूर्वजों व भारत के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए 28वां दीपयज्ञ कार्यक्रम 26 सितंबर से शुरू होगा।