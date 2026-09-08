Shahjahanpur News: किशोरी के फोटो वायरल किए, परिवार को दी धमकी

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उन्होंने बताया कि उनकी 17 वर्षीय बेटी को युवक आए दिन रास्ते में घेरता है। उस पर बात करने का दबाव बनाता है। बेटी के फोटो खींचकर धमकी देता है कि शादी नहीं करोगी तो फोटो वायरल कर देंगे। युवक ने बेटी के फोटो भी वायरल कर दिए। जब युवक के घरवालों से शिकायत की तो उसके परिवार वालों ने जान से मारने की धमकी दी। सीओ सिटी देवव्रत वाजपेयी ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। संवाद

शाहजहांपुर। थाना सदर बाजार में एक मोहल्ले के व्यक्ति ने मोहल्ला मामूड़ी निवासी अमन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।