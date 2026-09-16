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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Swine Flu: Health Department on alert; 500 BTMs dispatched.

स्वाइन फ्लू : स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, 500 बीटीएम भेजे गए

Wed, 16 Sep 2026 01:34 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 01:34 AM IST
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Swine Flu: Health Department on alert; 500 BTMs dispatched.
शाहजहांपुर। स्वाइन फ्लू को लेकर जारी अलर्ट के बीच स्वास्थ्य विभाग ने जांच की तैयारी तेज कर दी है। विभाग ने 500 ब्लड टेस्टिंग मैटीरियल (बीटीएम) मंगाकर जिले की स्वास्थ्य इकाइयों को उपलब्ध करा दिए हैं। सभी सीएचसी पर बीटीएम भेजकर संदिग्ध मरीजों के सैंपल लेने के निर्देश दिए गए हैं।
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जिले में पहले स्वाइन फ्लू के तीन मरीज मिल चुके हैं। वहीं करीब एक सप्ताह पहले बरेली में भी स्वाइन फ्लू से संक्रमित एक मरीज मिला था। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, ये सभी मरीज शाहजहांपुर के रहने वाले हैं। सीएमओ विवेक मिश्रा ने सभी स्वास्थ्य इकाइयों को निर्देश दिए हैं कि स्वाइन फ्लू का संदिग्ध मरीज मिलने पर तत्काल उसका सैंपल लिया जाए।
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सैंपल जांच के लिए लखनऊ भेजे जाएंगे। डिप्टी सीएमओ डॉ.आसिफ ने बताया कि स्वाइन फ्लू को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने पहले ही तैयारी कर ली थी। संबंधित को अलर्ट कर संदिग्धों की जांच के निर्देश दिए गए हैं।
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