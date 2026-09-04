Shahjahanpur News: छात्र को रंजिशन पीटकर किया घायल, अपहरण की कोशिश का आरोप
बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 11:28 PM IST
Updated Fri, 04 Sep 2026 11:28 PM IST
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जलालाबाद। कूरेबंडा गांव के राजीव के स्कूल से घर लौट रहे पुत्र लक्ष्य राजपूत को बृहस्पतिवार को दोपहर करीब दो बजे रास्ते में तीन लोगों ने रंजिशन रोक लिया और गालियां देते हुए उसे पीटकर घायल कर दिया। राजीव ने थाने में तहरीर देकर हमलावरों पर बेटे को अपहृत करने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया है।
उन्होंने पुलिस को बताया कि बेटा लक्ष्य धिंयरिया गांव के इंटर कालेज में कक्षा नौ का छात्र है। स्कूल से घर आते वक्त कलक्टरगंज गांव की नहर पटरी के पास गांव के एक व्यक्ति और हरदोई जिले के शाहाबाद क्षेत्र के गांव नवादा निवासी उसके दो रिश्तेदारों ने मिलकर पीटा। बेटे को जबरन कार में बिठाकर अपहृत करने की कोशिश की, लेकिन राहगीरों के आने पर हमलावर उसे छोड़कर भाग गए। जिन लोगों ने बेटे को पीटा, उनसे जमीन को लेकर रंजिश चल रही है और उनके खिलाफ मारपीट की रिपोर्ट भी दर्ज है। सीओ दीपक सिंह ने बताया कि छात्र का मेडिकल कराने के साथ घटना की जांच कराई जा रही है। संवाद
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उन्होंने पुलिस को बताया कि बेटा लक्ष्य धिंयरिया गांव के इंटर कालेज में कक्षा नौ का छात्र है। स्कूल से घर आते वक्त कलक्टरगंज गांव की नहर पटरी के पास गांव के एक व्यक्ति और हरदोई जिले के शाहाबाद क्षेत्र के गांव नवादा निवासी उसके दो रिश्तेदारों ने मिलकर पीटा। बेटे को जबरन कार में बिठाकर अपहृत करने की कोशिश की, लेकिन राहगीरों के आने पर हमलावर उसे छोड़कर भाग गए। जिन लोगों ने बेटे को पीटा, उनसे जमीन को लेकर रंजिश चल रही है और उनके खिलाफ मारपीट की रिपोर्ट भी दर्ज है। सीओ दीपक सिंह ने बताया कि छात्र का मेडिकल कराने के साथ घटना की जांच कराई जा रही है। संवाद
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