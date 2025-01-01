Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Shah Club defeated Box Cricket Academy.

Shahjahanpur News: शाह क्लब ने बॉक्स क्रिकेट अकादमी को परास्त किया

Wed, 11 Nov 2026 12:59 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 12:59 AM IST
विज्ञापन
Shah Club defeated Box Cricket Academy.
शाहजहांपुर में कैंट ​स्थित मैदान में गेंदबाजी करता ​खिलाड़ी। संवाद
शाहजहांपुर। कैंट स्थित मैदान पर खेले गए 30 ओवर के क्रिकेट मुकाबले में शाह क्लब की टीम ने बॉक्स क्रिकेट अकादमी को 12 रनों से हरा दिया।
विज्ञापन

मंगलवार को हुए मैच में शाह क्लब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 28 ओवर में सभी विकेट खोकर 324 रन बनाए। अनुज गुप्ता ने शानदार शतकीय पारी खेली। आर्यन बतरा ने 58, शिखर दीक्षित ने 40, मधुर ने 38 और अनुज यादव ने 28 रनों का योगदान दिया।
बॉक्स क्रिकेट अकादमी की ओर से गेंदबाजी करते हुए शुभम कपूर ने तीन और हिमांशु वर्मा ने दो विकेट हासिल किए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी बॉक्स क्रिकेट अकादमी की टीम ने भी शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन निर्धारित ओवरों में 312 रन ही बना सकी। हिमांशु वर्मा ने 115 रन की शतकीय पारी खेली, जबकि इरफान रजा खान ने 62 और शालू ने 44 रन बनाए। शाह क्लब की ओर से आयांश सक्सेना ने चार और अनुज गुप्ता ने दो विकेट हासिल किए। इस तरह शाह क्लब ने 12 रन से मुकाबला अपने नाम कर लिया। संवाद
विज्ञापन

मैच निरस्त हुआ
-जीएफ कॉलेज के मैदान पर मयूर स्पोर्टिंग की ओर से आयोजित अंडर 17 क्रिकेट टूर्नामेंट में मंगलवार को टीमों के नहीं पहुंचने के कारण मैच निरस्त हो गया। आयोजक मयूर खन्ना ने बताया कि भैयादूज के बाद मैच को कराया जाएगा। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed