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Shahjahanpur News: व्यापारियों के उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष का लिया संकल्प

Thu, 12 Nov 2026 12:43 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 12:43 AM IST
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Resolved to fight against the harassment of traders
खिरनीबाग स्थित महानगर कार्यालय में बैठक करते व्यापारी। संवाद
शाहजहांपुर। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की बैठक बुधवार को खिरनीबाग स्थित महानगर कार्यालय में अध्यक्ष सचिन बाथम की अध्यक्षता में हुई। इसमें व्यापारियों की समस्याओं, संगठन की मजबूती और आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा की गई।
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सचिन बाथम ने कहा कि व्यापारियों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनकी समस्याओं का समाधान कराना संगठन की प्राथमिकता है। बैठक में रेहान मिर्जा और इकबाल खान उर्फ लकी को शेष बाजारों में संगठन की इकाइयों के गठन और नए व्यापारियों को जोड़ने की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस मौके पर महानगर चेयरमैन सुरेंद्र सिंह सेठ, जिला महामंत्री आकाशदीप गुप्ता, हनी सिंह, मोईन खान, मुश्ताक और सतीश सिंह सहित अन्य व्यापारी मौजूद रहे।
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