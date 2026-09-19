Shahjahanpur News: सफर के दौरान महिला के बैग से जेवर चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज

विज्ञापन



रूबी देवी ने पुलिस को बताया कि वह अपनी ननिहाल पलिया दरोबस्त जा रहीं थीं। पति ने शंकरपुर चौराहे से रोडवेज बस में बैठा दिया। हरदोई चौराहे पर वह बस से उतरकर ननिहाल जाने के लिए एक इको वैन में बैठ गईं। चालक ने जेवरों वाला बैग पीछे की सीट पर रख दिया। घर जाकर देखने पर बैग में रखी सोने की चेन, झुमकी, मंगलसूत्र और पांच हजार रुपये नदारद मिले। सीओ सिटी देवव्रत वाजपेयी ने बताया कि तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर आसपास लगे सीसी कैमरों के फुटेज देखे जा रहे हैं। संवाद

विज्ञापन

भावलखेड़ा (शाहजहांपुर)। हरदोई चौराहे पर मंगलवार को पूर्वाह्न लखीमपुर खीरी जिले के मोहम्मदी क्षेत्र के गांव पटना निवासी शैलेंद्र कुमार की पत्नी रूबी देवी के बैग से सफर के दौरान जेवर चोरी होने में पुलिस ने शुक्रवार को रिपोर्ट दर्ज कर ली।