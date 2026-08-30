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Shahjahanpur News: ऑनलाइन ठगी की 218053 रुपये की धनराशि कराई वापस

Sun, 30 Aug 2026 10:58 PM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 10:58 PM IST
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Recovered a sum of 2,18,053 lost to online fraud.
शाहजहांपुर। थाना सदर बाजार क्षेत्र की रामनगर कॉलोनी निवासी हिमांशु मोगा के मोबाइल से छह लाख 54 हजार की ठगी के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। साइबर थाना पुलिस ने ऑनलाइन ठगी के शिकार हुए व्यक्ति की दो लाख 18 हजार 53 रुपये की धनराशि वापस करा दी है।
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एसपी सिटी देवेंद्र कुमार ने बताया कि हिमांशु मोगा के मोबाइल पर एपीके फाइल इंस्टॉल कर साइबर ठगों ने उसे हैक कर लिया था। ठगों ने 6,54,233 रुपये की ऑनलाइन धोखाधड़ी की थी। विवेचना के दौरान घटना में प्रयुक्त दो क्रेडिट कार्ड को होल्ड कराकर वादी के दो लाख 18 हजार 53 रुपये वापस करा दिए गए हैं।
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एसपी सिटी ने बताया कि साइबर अपराध की घटनाओं में निर्धारित समय-सीमा में धनराशि फ्रीज कराकर पीड़ितों को वापस दिलाने की प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि साइबर अपराध होने पर तत्काल राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें। अपनी शिकायत राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर दर्ज कराएं। संवाद
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