फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Ramlila in Shahjahanpur

Shahjahanpur News: राम विवाह और कैकेयी वरदान प्रसंग का मंचन

Tue, 03 Nov 2026 12:42 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 12:42 AM IST
विज्ञापन
Ramlila in Shahjahanpur
तिलहर की रामलीला में रामविवाह का मंचन करते कलाकार। संवाद
तिलहर। पोटरगंज पुरानी गल्ला मंडी स्थित श्री जनता रामलीला कमेटी के मंच पर सोमवार को अयोध्या के कलाकारों ने राम विवाह, कन्यादान और कैकेयी वरदान प्रसंग का मंचन किया। कैकेयी द्वारा राजा दशरथ से दो वरदान मांगने और श्रीराम के वनवास की भूमिका ने दर्शकों को भावविभोर कर दिया। मेला प्रभारी सौरभ गुप्ता उर्फ रवि ने बताया कि मंगलवार को श्रीराम के वनवास का मंचन होगा। इस दौरान संरक्षक देवेंद्र गुप्ता, प्रबंधक कमलेश कुमार गुप्ता उर्फ पप्पू, अध्यक्ष नीरज गुप्ता आदि मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन

--
सुग्रीव मित्रता और लंका दहन का मंचन
कांट। ऐतिहासिक रामलीला के 13वें दिन वृंदावन के कलाकारों ने शबरी मिलन, सुग्रीव मित्रता, बाली उद्धार, सीता खोज और लंका दहन का मंचन किया। मंचन में श्रीराम ने बाली का वध कर सुग्रीव को राज्य दिलाया। इसके बाद हनुमान जी के लंका पहुंचने और लंका दहन का मंचन हुआ। इस दौरान कमेटी अध्यक्ष राममुरारी मिश्रा, उपाध्यक्ष रामचंद्र मिश्रा उर्फ मुन्ना मिश्रा, संजीव मिश्रा, गोविंद शरण पांडे आदि मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed