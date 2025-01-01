Shahjahanpur News: सैयद जलाली शाह के उर्स में कव्वालों ने मचाई धूम

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शनिवार की रात महफिल-ए-समा में दिल्ली से आए मशहूर कव्वाल नईम साबरी ने अपने सूफियाना कलाम को पेश करके जायरीन को मस्ती में आकर झूमने पर मजबूर कर दिया। रविवार को मोहल्ला बंगशान के प्रमुख मार्ग पर से चादरों का जुलूस निकाला गया। लोगों ने चादरपोशी कर मुल्क व कौम की तरक्की की दुआ की। उर्स में सगीर खान डभौरा, आरिश जीशान खान, नफीस खान, पप्पू पहलवान, हशमत उल्ला खान आदि मौजूद रहे। संवाद

मीरानपुर कटरा। मोहल्ला बंगशान में स्थित हजरत सैयद जलाली शाह के उर्स का कुलशरीफ के साथ समापन हो गया।