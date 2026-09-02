Shahjahanpur News: प्रधानमंत्री का आपत्तिजनक फोटो शेयर करने वाला गिरफ्तार
बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 12:29 AM IST
Updated Wed, 02 Sep 2026 12:29 AM IST
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जलालाबाद। परशुरामपुरी थाने की पुलिस ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री का आपत्तिजनक फोटो शेयर करने वाले को गिरफ्तार कर लिया।
एसपी ग्रामीण भंवरे दीक्षा ने बताया कि सोशल मीडिया पर एडिटेड फोटो शेयर किए जाने के प्रकरण में जांच की गई। इस दौरान प्रकाश में आया कि गांव मझरा निवासी अरविंद यादव ने 23 अगस्त को अपनी फेसबुक आईडी पर एडिटेड फोटो शेयर किया था। पूछताछ में अरविंद ने बताया कि जानकारी के अभाव में एआई के माध्यम से फोटो एडिट हो गई थी। भूलवश फोटो फेसबुक आईडी पर शेयर हो गई। गलती का अहसास होने पर फोटो डिलिट कर दी गई। अरविंद को शांतिभंग की धारा में एसडीएम कोर्ट में पेश किया गया जहां से उसे जमानत मिल गई। संवाद
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एसपी ग्रामीण भंवरे दीक्षा ने बताया कि सोशल मीडिया पर एडिटेड फोटो शेयर किए जाने के प्रकरण में जांच की गई। इस दौरान प्रकाश में आया कि गांव मझरा निवासी अरविंद यादव ने 23 अगस्त को अपनी फेसबुक आईडी पर एडिटेड फोटो शेयर किया था। पूछताछ में अरविंद ने बताया कि जानकारी के अभाव में एआई के माध्यम से फोटो एडिट हो गई थी। भूलवश फोटो फेसबुक आईडी पर शेयर हो गई। गलती का अहसास होने पर फोटो डिलिट कर दी गई। अरविंद को शांतिभंग की धारा में एसडीएम कोर्ट में पेश किया गया जहां से उसे जमानत मिल गई। संवाद