Shahjahanpur News: उर्स गौस-ए-आजम में गूंजी नात और मनकबत
बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 12:02 AM IST
Updated Sat, 03 Oct 2026 12:02 AM IST
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निगोही। मोहल्ला गौसनगर में चार रोजा उर्स गौस-ए-आजम के दूसरे दिन शुक्रवार को विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस बीच नात और मनकबत पेश की गई।
सुबह नौ बजे परचम कुशाई के बाद फातिहाख्वानी की गई। उसके बाद लंगर बांटा गया। इशा की नमाज के बाद तकरीर की गई। शहर इमाम हुजूर अहमद मंजरी ने अपने संबोधन में सरकार गौस पाक की करामात का विस्तार से जिक्र किया। हाफिज मुकीम ने कुरान पाक की तिलावत की। हाफिज हाशिम कादरी ने गौस पाक की शान में नात और मनकबत पेश की।
मौलाना साजिद खान शेरपुरी ने इस्लाम के अरकान पर रोशनी डालते हुए लोगों को गौस पाक के बताए रास्ते चलने की नसीहत दी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अकीदतमंद मौजूद रहे। इस मौके पर जफर खां, शाहिद हुसैन, नाजिम खान, नदीम खां, इस्लाम खां मौजूद रहे। संवाद
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सुबह नौ बजे परचम कुशाई के बाद फातिहाख्वानी की गई। उसके बाद लंगर बांटा गया। इशा की नमाज के बाद तकरीर की गई। शहर इमाम हुजूर अहमद मंजरी ने अपने संबोधन में सरकार गौस पाक की करामात का विस्तार से जिक्र किया। हाफिज मुकीम ने कुरान पाक की तिलावत की। हाफिज हाशिम कादरी ने गौस पाक की शान में नात और मनकबत पेश की।
मौलाना साजिद खान शेरपुरी ने इस्लाम के अरकान पर रोशनी डालते हुए लोगों को गौस पाक के बताए रास्ते चलने की नसीहत दी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अकीदतमंद मौजूद रहे। इस मौके पर जफर खां, शाहिद हुसैन, नाजिम खान, नदीम खां, इस्लाम खां मौजूद रहे। संवाद
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