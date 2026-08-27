Shahjahanpur News: नगर निगम कार्यालय के अधूरे कार्य जल्द पूरे कराने के निर्देश
बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 01:20 AM IST
Updated Thu, 27 Aug 2026 01:20 AM IST
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शाहजहांपुर। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बुधवार को डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह और नगर आयुक्त सौम्या गुरुरानी के साथ ककरा स्थित नगर निगम के नवनिर्मित कार्यालय भवन का निरीक्षण किया। उन्होंने भवन में संचालित कार्यों और व्यवस्थाओं की जानकारी ली। साथ ही अधूरे कार्य जल्द पूरे करने के निर्देश दिए।
उन्होंने अधिकारियों-कर्मचारियों के बैठने की आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए कहा। मंत्री ने कहा कि नगर निगम कार्यालय में आने वाले आमजन को बेहतर सुविधाएं मिलनी चाहिए। इस दौरान अपर नगर आयुक्त अजय कुमार त्रिपाठी समेत संबंधित अधिकारी और कार्यदायी संस्था के अभियंता मौजूद रहे।
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उन्होंने अधिकारियों-कर्मचारियों के बैठने की आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए कहा। मंत्री ने कहा कि नगर निगम कार्यालय में आने वाले आमजन को बेहतर सुविधाएं मिलनी चाहिए। इस दौरान अपर नगर आयुक्त अजय कुमार त्रिपाठी समेत संबंधित अधिकारी और कार्यदायी संस्था के अभियंता मौजूद रहे।
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