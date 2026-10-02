Shahjahanpur News: पुवायां में एक तरफ चला यातायात जागरूकता अभियान... दूसरी तरफ नियमों का उल्लंघन

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20 मिनट तक चले जागरूकता अभियान में हेलमेट लगाकर बाइक चलाने वाले और सीट बेल्ट लगाकर चलते मिले कार चालकों को गुलाब का फूल भेंट किया गया। बिना हेलमेट पहने निकले चालकों को जागरूक करने के लिए बाइकों पर स्टीकर लगाए गए।इसके विपरीत अभियान के दौरान ही खाद भरी ओवरलोड ट्रॉली, मिट्टी भरकर जा रही ट्रैक्टर-ट्रॉली और क्षमता से अधिक सवारियां लेकर निजी बस निकली, लेकिन दो सीओ मौके पर मौजूद होने के बाद भी कार्रवाई नहीं की गई। सीओ यातायात रनवीर सिंह ने बताया कि जो ट्राॅलियां ओवरलोड चल रही हैं, इनके मालिकों और चालकों को भी जागरूक किया जाएगा।यातायात टीम की ओर से जागरूकता अभियान हेलमेट और सीट बेल्ट के संबंध में था। जो प्लान था, उसी हिसाब से कार्य किया गया।- प्रवीण मलिक, सीओ पुवायां