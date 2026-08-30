Shahjahanpur News: स्वास्थ्य विभाग अलर्ट...मेडिकल कॉलेज और सीएचसी में बेड आरक्षित किए गए

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

जिले में एक राजकीय मेडिकल कॉलेज, 15 सीएचसी और 39 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र संचालित हैं। स्वाइन फ्लू को देखते हुए सभी अस्पतालों में अलर्ट जारी करते हुए जरूरी दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। मेडिकल कॉलेज में स्वाइन फ्लू के मरीजों के लिए 10 बेड का अलग वार्ड आरक्षित किया गया है।वहीं प्रत्येक सीएचसी में दो-दो बेड सुरक्षित रखे गए हैं। शनिवार को राज्य स्तरीय बैठक में भी स्वाइन फ्लू को लेकर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए। जिसके बाद विभाग ने दिशा-निर्देश जारी किए। सीएमओ डॉ.विवेक मिश्रा ने बताया कि प्रत्येक स्वास्थ्य इकाई पर दवाई उपलब्ध कराते हुए डॉक्टरों को जरूरी निर्देश दिए गए हैं।प्राथमिक स्तर पर सभी मरीजों की जांच कराने की जरूरत नहीं है। लक्षण बढ़ने या संदिग्ध मामला मिलने पर जांच की व्यवस्था की जाएगी। लोगों को खांसते और छींकते समय रुमाल का इस्तेमाल करने, मास्क लगाने और सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।मंत्री ने रद्द की डॉक्टरों की छुट्टियांस्वास्थ्य मंत्री के निर्देश पर चिकित्सकों की छुट्टियां भी निरस्त कर दी गई हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर स्वास्थ्य सेवाएं सुचारु रूप से संचालित की जा सकें। जांच में स्वाइन फ्लू की पुष्टि होने पर मरीज को आइसोलेट किया जाएगा।