Shahjahanpur News: हादसे में हरदोई के युवक की मौत, बाइक से जा रहे थे गाजियाबाद

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

परिजनों के अनुसार, सुनील करीब 12 वर्षों से गाजियाबाद के मोहननगर-लोनी क्षेत्र में पत्नी और बच्चों के साथ रहकर कपड़े प्रेस करने का काम करते थे। करीब पांच दिन पहले उनके घर पर पूजा का कार्यक्रम था। इसमें शामिल होने के लिए वह पत्नी रितू और बच्चों के साथ गांव आए थे।सोमवार शाम करीब साढ़े सात बजे सुनील की पत्नी और बच्चे कार से, जबकि वह खुद बाइक से गाजियाबाद के लिए निकले थे। लखनऊ-दिल्ली हाईवे पर नगरिया चौकी क्षेत्र में एक ढाबे के पास पहुंचने पर किसी वाहन से उनकी बाइक में टक्कर लग गई। हादसे में उनकी मौके पर ही मौत हो गई। उधर, कार से जा रहीं उनकी पत्नी बरेली पहुंच चुकी थीं।पुलिस ने सुनील के पास मिले मोबाइल से परिजनों को हादसे की सूचना दी। देर रात पोस्टमॉर्टम हाउस पहुंचे परिजन शव देखकर बिलख पड़े। पत्नी रितू रोते-रोते कई बार बेहोश हो गईं। परिजनों ने बताया कि सुनील हेलमेट पहनकर घर से निकले थे। सीओ तिलहर विदुष सक्सेना ने बताया कि अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौत हुई है। तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।