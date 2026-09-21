Shahjahanpur News: गुर्जर क्रिकेट अकादमी ने आयुष स्पोर्ट्स की टीम को 26 रनों से हराया

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टॉस के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी गुर्जर क्रिकेट अकादमी की टीम ने 45.4 ओवर में 235 रन बनाए। सलामी बल्लेबाज अनुज प्रताप सिंह ने 67 रनों की शानदार पारी खेली। इसके अलावा आर्यन सिंह ने 44 और विकास ने 45 रन बनाए। आयुष स्पोर्ट्स अकादमी की ओर से गेंदबाजी करते हुए अंकित श्रीवास्तव ने तीन विकेट लिए, जबकि कासिम और आराध्या ने दो-दो विकेट हासिल किए।लक्ष्य का पीछा करने उतरी आयुष स्पोर्ट्स अकादमी की पारी के दौरान बारिश ने खेल में खलल डाल दिया। टीम 43.3 ओवर ही खेल सकी और डीएलएस मैथड के आधार पर निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले सात विकेट खोकर 175 रन बना सकी। इस तरह गुर्जर क्रिकेट अकादमी ने 26 रन से मुकाबला अपने नाम कर लिया। संवाद