Shahjahanpur News: बालिका को सांप ने डसा, परिजनों ने सीएचसी लाकर बचाई जान

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जसपाल ने बताया कि गांव के पड़ोस में ही उनका खेत है। शुक्रवार दोपहर पुत्री वर्षा गांव के धर्मपाल की पुत्री नैंसी के साथ खेत में बकरी चराने गई थी। इस दौरान खेत में सांप के ऊपर पैर पड़ने पर उसने वर्षा के बाएं पैर में दंश मार दिया। वर्षा दौड़ती हुई घर पहुंचीं और परिजनों को सांप के डसने की जानकारी दी।लोगों ने वर्षा के पिता जसपाल और मां रेशमा देवी को झाड़-फूंक कराने की सलाह दी, लेकिन दंपती ने किसी की बात न मानते हुए पुत्री को सीएचसी लाकर भर्ती कराया। इलाज के बाद वर्षा की हालत में सुधार होने पर शाम को घर भेज दिया गया।डॉ. विनोद कुमार ने बताया कि समय रहते इलाज के कारण वर्षा की हालत खतरे से बाहर है। उन्होंने कहा कि सांप के डसने पर रोगी को तत्काल अस्पताल ले जाना चाहिए। झाड़-फूंक के चक्कर में पीड़ित की मौत भी हो सकती है।