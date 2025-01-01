Shahjahanpur News: कचहरी ओवरब्रिज की मरम्मत से फुटपाथ हुआ गायब

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कचहरी ओवरब्रिज काफी जर्जर हालात में था। इस पर अनगिनत गड्ढे हो गए थे। राहगीरों का चलना मुश्किल हो गया था। इसके निर्माण के लिए जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने अपनी बात रखी थी। यह ओवरब्रिज पलिया-लखनऊ हाईवे के अंतर्गत आता है। कार्यदायी संस्था मोर्थ को नियामतपुर से लेकर हरदोई बाइपास तक मरम्मत का कार्य करना था।मोर्थ ने इस कार्य को पीडब्ल्यूडी को सौंप दिया। इसके एवज में 22 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। करीब 14 किमी लंबी सड़क की मरम्मत कराई जानी है। स्टेशन रोड से कचहरी ओवरब्रिज तक सड़क की मरम्मत का कार्य कर दिया गया है। दीपावली के बाद फिर काम शुरू किया जाएगा।अभी कचहरी ओवरब्रिज पर मरम्मत का कार्य चल रहा है। इसके पूरा होने के बाद सड़क सुरक्षा का कार्य किया जाएगा। फुटपाथ को सही कराया जाएगा।- महेंद्र पाल, अधिशासी अभियंता, प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग